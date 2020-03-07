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رياضة

عزمي مجاهد: قانون الرياضة قلب المؤسسات إلى عزبة

السبت 07/مارس/2020 - 08:09 م
عزمى مجاهد
عزمى مجاهد
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يسرى غازى
شن عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة لاتحاد الكرة هجوما ضاريا على قانون الرياضة الذى تم إجراء تعديلات جديدة عليه فى الآونة الأخيرة مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه ومراجعته بشكل يساهم فى النهوض بالرياضة المصرية.

قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": قانون الرياضة الجديد هو السبب فى قلب المؤسسات الى عزبة كل واحد يعمل لايحة على مزاجه يفصلها القضية فيها فوضى كبيرة فى المؤسسات الرياضية.

أضاف: قانون الرياضة اتعمل لخدمة شخصيات معينة خاصة الأندية الكبيرة ومن خلاله تم الإجهاز على بند الـ 8 سنوات الذى كان من خلاله يتم منح الفرصة للوجوه الشابة والجديدة فى المنافسة على طرح الأفكار لتطوير الكرة المصرية.

شدد على أن قانون الرياضة يعتبر بمثابة المتهم الاول والأخير للهرج والمرج الذى يحدث على الساحة المصرية وساهم فى عدم ضبط إيقاع الرياضة المصرية وعدم السيطرة على الأطراف التى تتمسك بإتباع سياسة الخروج عن النص.


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