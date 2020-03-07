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رياضة

الأمن التونسي يمنع مئات المشجعين المغربيين من دخول رادس

السبت 07/مارس/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت صفحة الكرة المغربية عن قيام السلطات الأمنية التونسية بتعنت في دخول مئات المشجعين لفريق الوداد المغربي إلى ملعب رادس لمؤازرة فريقهم أمام النجم الساحلي في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقد فاز الوداد في الذهاب بهدفين دون رد ، وصرحت الصفحة بأن الأمن منع المشجعين بالرغم من امتلاكهم لتذاكر المباراة ، علما أن ادارة النجم اعلنت عن التعامل بالمثل و دخول الجماهير المغربية بالمجان كما قام نادي الوداد الرياضي مع جمهور النجم الأسبوع الماضي.


وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .

 وشهد دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا سيطرة عربية حيث تأهل إلى المربع الذهبي 4 فرق هى الزمالك و الأهلي والرجاء المغربي والوداد البيضاوى 

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