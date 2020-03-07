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فن

في ذكرى وفاة حمدي غيث.. ما سبب إصابته بأزمة نفسية

السبت 07/مارس/2020 - 08:10 م
حمدى غيث
حمدى غيث
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قسم الفن

اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل حمدي غيث، الذي رحل في مثل هذا اليوم الموافق 7 مارس  من عام2006، والذي قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيب بأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي ابو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" - الجزء الثاني .. وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.

وقال حمدى غيث حينها "لقد اعتبرت عبد الله ابني وليس شقيقي فقد رحل والدنا وعبد الله عمره عام واحد فقط ومن هذا اليوم اعتبرته ابنا لي.. كنت اصطحبه في جميع أعمالي، وبالتالي كان يقلدني في أعمالي وعشق الفن والمسرح من خلال أعمالي وعندما عدت من بعثتي التعليمية بباريس اقترحت عليه أن يترك (العمدية) ببلدنا بالشرقية ويلتحق بمعهد التمثيل ليصقل موهبته الفطرية، وقد كان وأصبح عبد الله فنانا عالميا، فقد نافس النجم العالمي "انتوني كوين" في فيلم "الرسالة".

وبعد الانتهاء من أداء دور شقيقه الذى أداه تحت ضغط نفسي شديد أصيب الفنان حمدى غيث بأزمة صحية حادة وصلت إلى فشل كلوى والتهاب حاد بالرئة ثم رحل إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 82 عاما في 7 مارس من عام 2006.

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