مصطفي وزيري: المطرية عايمة على كنز من الآثار.. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن هناك حفر خلسة في المنازل من أجل التنقيب عن الآثار، والوزارة لديها مناطق خاصة بها مؤمنة تماما من قبل شرطة السياحة والآثار.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 90 % من الإعلانات عن تجارة الآثار على السوشيال ميديا وهمية.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أنه في حالة وجود حفر أو تنقيب عن الآثار، يتم إبلاغ الأمن العام والذي يقوم بدوره بإبلاغ النيابة التي تطلب تشكيل لجنة لمعرفة هل الأرض تابعة للآثار وهل هناك شواهد أثرية، وهل الحفر من أجل التنقيب.





وأشار إلى أن منطقة المطرية عائمة على الآثار وهناك جزء مسجل يتبع لوزارة الآثار ومؤمن تماما.