رئيس الوطنية للصحافة يتفقد المقر الانتخابي لـ أخبار اليوم

تفقد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المقر الانتخابي لمؤسسة أخبار اليوم وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة ياسر رزق ورئيس تحرير الأخبار خالد ميري والمدير العام أحمد جلال، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات للمقر الانتخابي الذي يستقبل الصحفيين والإداريين والعمال.

وأثني رئيس الهيئة على الاستعدادات وأكد حرص الهيئة على إجراء الانتخابات بمنتهي الحيدة والشفافية والنزاهة، والحرص على خروجها بمظهر مشرف يليق بالمؤسسة العريقة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة استعدادات دار الهلال التي تجري فيها الانتخابات في نفس التوقيت الأحد 8 مارس 2020.

وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من إعداد بطاقات التصويت حسب أعداد العاملين في كل لجنة والتأكد من صلاحية المقار الانتخابية للجان.