المالية تبيع أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه .. اليوم

أعلنت وزارة المالية عن اعتزامها بيع أجلي خزانة 91 و 266 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 14.5 مليار جنيه لسداد عجز الموازنة العامة.





قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ4 مليارات جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.





وعهدت الوزارة للبنك المركزي بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية من خلال البنوك.





ومع طرح الوزارة اليوم لأذون الخزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 28 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري من جملة قروض بقيمة 42.5 مليار جنيه مخطط لها هذا الأسبوع.