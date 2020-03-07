AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا .. ميلان يعلن إقالة بوبان من منصبه كمدير رياضي

السبت 07/مارس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن نادي ميلان الإيطالى، اليوم السبت، إنهاء التعاقد مع الكرواتي زفونيمير بوبان المدير الرياضى للنادى بعد مرور 9 أشهر على عمله داخل الروسونيري.

وقال إيفان جازيديس المدير التنفيذي لنادي ميلان: "نشكر بوبان على عمله خلال 9 أشهر الماضية ونتمنى له التوفيق في التحديات المقبلة".

وأضاف : "سيستمر النادي في دعم ستيفانو بيولي وفريقه الأول في جميع المجالات، ولدينا تفاؤل كبير في المباريات المتبقية من 2020".

وتابع: "لا يزال طموح النادي هو الوصول إلى المسابقات الأوروبية، مع الاستثمار بشكل عاقل يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الشيطان.. إبراهيموفيتش يصل إيطاليا لتوقيع عقود انضمامه لـ ميلان.. شاهد

إبراهيموفيتش يبدأ مغامرته الثانية مع ميلان ضد سامبدوريا.. اليوم

إبراهيموفيتش احتياطيا مع ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام كالياري بـ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش وبن ناصر يقودان ميلان أمام أودينيزي بـ الدوري الإيطالي

أبرزها إبراهيموفيتش..5 صفقات أشعلت سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا

ترشيحاتنا

مدرب صن داونز بعد الخروج من دوري الأبطال: لا يمكننا منافسة الأهلي

رئيس الوزراء يكشف الرقم النهائي لمصابي فيروس كورونا في مصر

حسام الزناتي يحسم الجدل بشأن سحب العقوبات من لجنة المسابقات

اضرار الفياجرا على الكبد .. كارثة صحية

من الثلاثاء .. وزيرة الصحة: 250 ألف جهاز جديد بالمطارات للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة

الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام