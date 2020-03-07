رسميًا .. ميلان يعلن إقالة بوبان من منصبه كمدير رياضي

أعلن نادي ميلان الإيطالى، اليوم السبت، إنهاء التعاقد مع الكرواتي زفونيمير بوبان المدير الرياضى للنادى بعد مرور 9 أشهر على عمله داخل الروسونيري.



وقال إيفان جازيديس المدير التنفيذي لنادي ميلان: "نشكر بوبان على عمله خلال 9 أشهر الماضية ونتمنى له التوفيق في التحديات المقبلة".

وأضاف : "سيستمر النادي في دعم ستيفانو بيولي وفريقه الأول في جميع المجالات، ولدينا تفاؤل كبير في المباريات المتبقية من 2020".