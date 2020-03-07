رئيس لجنة المسابقات: أنا مش ألتراس زملكاوي

علق حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة على الاتهامات الموجهة إليه بأنه كان ينتمى إلى ألتراس زملكاوى.





قال حسام الزناتي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ما تردد حول نشر صور لى وأنا التراس زملكاوى غير صحيح بالمرة وهناك أطراف ترغب فى تشويه صورتى داخل اتحاد الكرة.





لفت إلى أن تركيزه ينصب داخل العمل على تنظيم المسابقة المحلية لمحاولة إنهاؤها فى المواعيد المحددة وعدم إرباك البطولة ولا يلتفت إلى اية مهاترات يتم توجيهها إليه.





كان حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة حسم الجدل حول قيام مسئولى الجبلاية بسحب الإختصاصات من اللجنة والخاصة بفرض العقوبات على عناصر المنظومة الرياضية ومنحها إلى لجنة الإنضباط.





وقال حسام الزناتى : لم يتم سحب العقوبات من لجنة المسابقات لصالح الانضباط من قبل اتحاد الكرة ومنذ تولى المهمة فى شهر سبتمبر الماضى تم تحديد كافة الإختصاصات بين جميع لجان الجبلاية.





وأضاف : لجنة المسابقات داخل اتحاد الكرة تسير فى العمل وتتلقى تقارير حكام المباريات والمراقبين على غرار ما يتم فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" والاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" فى الإعلان عن العقوبات.



