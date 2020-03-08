الدولار يستقر بالبنوك في مستهل التعاملات

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع، بحسب ما اعلنه البنك المركزي المصري.





وبلغ أدني سعر صرف للدولار ببنوك " الإسكندرية، الاستثمار العربي" نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار ببنوك " المصرف المتحد، بلوم، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي، قناة السويس" نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " التعمير و الاسكان،اتش اس بي سي، التجاري الدولي، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي" نحو 15.59 جنيه للشراء 15.69 جنيه للبيع.





وبلغ أعلي سعر صرف للدولار ببنوك " البركة، مصر ايران للتنمية،مصرف ابوظبي الاسلامي" لنحو 15.6 و15.61 جنيه للشراء و 15.7 و15.71 جنيه للبيع.