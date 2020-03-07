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محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات ملتقى لمسات أسوان الدولي بمشاركة 4 دول عربية

السبت 07/مارس/2020 - 08:47 م
ملتقى لمسات أسوان
ملتقى لمسات أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الافريقي والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء إستضافتها للعديد من الفعاليات والأنشطة والملتقيات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها الكثير.

وفى هذا الإطار تشهد مدينة أسوان غدًا الأحد إنطلاق فعاليات  ملتقى «لمسات أسوان الدولى الأول».

ويعد الملتقى معرضًا جماعيًا لمجموعة من أجيال من الفنانين المبدعين التشكيليين، والذي يبلغ عددهم 25 فنانًا من 4 دول عربية وهى السعودية وسوريا والعراق ولبنان،  بجانب مصر. 

كما يشهد المعرض عرض كل فروع الفن التشكيلى وذلك فى إطار إبراز أهمية وإبداع الفن التشكيلي، ويتضمن ورشة للرسم والنحت .  

فيما سيشهد الملتقى الثلاثاء القادم افتتاح المعرض فى تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور نائب محافظ أسوان ونائب وزير الري، وأحمد عبدالجواد، المنسق العام للمعرض، والدكتورة نرمين شمس رئيس مؤسسة لمسات ورئيس الملتقى، ولفيف من الفنانين.
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