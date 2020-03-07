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رياضة

بالفيديو .. جماهير مازيمبي تقتحم ملعب المباراة بعد الخروج أمام الرجاء

السبت 07/مارس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل الرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته بهدف نظيف، أمام مضيفه مازيمبي، في إياب دور ربع النهائي من البطولة.

وجاء هدف مازيمبي الوحيد، في الدقيقة 50، عن طريق اللاعب إسحاق تشيبانجو، قبل أن يضيع زميله جاكسون موليكا ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 69.

ونزلت الجماهير إلى أرضية الملعب اعتراضا على الخسارة والخروج من دوري أبطال أفريقيا من هذا الدور.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك الذي تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة القارية، على حساب الترجي التونسي بمجموع اللقائين 3-2، بنظيره الرجاء المغربي.
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