بعد باخرة كورونا .. ماذا يحدث مع الوافدين إلى أسوان.. 6 خطوات أساسية

كشف الدكتور مصطفى كامل، المراقب العام للحجر الصحي والمشرف على المنافذ البرية والجوية والنهرية بمحافظة أسوان، عن الإجراءات الوقائية الاحترازية والفحوصات التي تتم مع الوافدين من الخارج.





ومن أجل نشر التوعية السليمة لمواجهة أى أمراض وبائية والتصدى الدقيق لمرض كورونا المستجد، يمكنك التعرف من خلال "صدى البلد" على الإجراءات الوقائية الاحترازية فى الـ 6 معلومات التالية:





- بعد وصول أى رحلة برية أو جوية أو نهرية من الدول الأخرى يتوجه مباشرة إليهم فريق من الحجر الصحي لقياس درجة الحرارة قبل نزولهم من الطائرة .









- بعدها يتوجه الركاب إلى الصالة دون الاحتكاك بالأشخاص لملأ «كارت الصحة العامة»، الذي يتضمن المعلومات الشخصية لهم، وهي «الاسم والسن والعنوان ورقم الهاتف»، ثم يتم عمل إجراء يطلق عليه «فرز أولي» إذا تم تم الاشتباه به، يجري «فرز ثانوي».





- عند التأكد من الاشتباه لأى حالة يتم نقلها إلى المستشفى مباشرة، وهذه الإجراءات المذكورة يتم اتباعها في المنافذ البرية وميناء السد العالي أيضًا.





- جميع المطارات تعمل على برنامج يطلق عليه «القادمين من الخارج» على مستوى الجمهورية، بواسطته يتم مراقبة جميع الحالات القادمة من الخارج من خلال محل إقامته أو رقم الهاتف المذكور بـ «كارت الصحة العامة» ويتم ذلك لمدة تتراوح بين (14 يومًا وحتى شهر كامل) لحين الانتهاء من «الحضانة» التي من الممكن أن يظهر بعدها الفيروس.





- عند وجود حالة اشتباه بـ«كورونا» يتم اتباع الإجراءات التالية، حيث أنه يبدأ بعملية الحصر، وفرز، ثم تحليل تام، وفلترة، واتخاذ القرار)، بجانب الكشف على أكثر من مرحلة، ويستغرق ذلك وقتًا طويلًا لحين إثبات سلبية أم إيجابية الحالة».





- من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة تأمين العاملين بالمطارات والموانئ من خلال تنظيم حملات توعية صحية لهم، للوقاية من «كورونا» وكيفية التعامل مع الأشخاص لتجنب الإصابة وتأمين الذات بشكل يومي وبصفة مستمرة، بهدف الحفاظ عليهم من الإصابة.