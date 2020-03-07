البطولة في الجزيرة.. تعليق حسين الشحات بعد صعود الأهلي لنصف النهائي في أبطال أفريقيا

علّق حسين الشحات جناح الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي على تأهل فريقه إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال حسين الشحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على الصعود والقادم أفضل بإذن الله".





واختتم: "البطولة في الجزيرة إن شاء الله".





يذكر أن حسين الشحات شارك كبديل للأنجولي جيرالدو في مباراة الأهلي وصن داونز، التي أقيمت اليوم، في جنوب إفريقيا.





الأهلي تعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1، اليوم السبت، على ملعب لوكاس مورا يبي، وتأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.





