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محافظات

فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني في سيناء للفوز بالمبادرات الشبابية

السبت 07/مارس/2020 - 09:34 م
فتح الباب امام منظمات
فتح الباب امام منظمات المجتمع المدني في سيناء
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احمد صالح

قال الدكتور خالد زايد مسئول المشروعات بجمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء ، إن الجمعية فتحت المجال أمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للفوز بمسابقة المبادرات المجتمعية. 

وأكد،علي أنه تم استلام (15) مبادرة مجتمعية من 15 جمعية ومؤسسة ومجموعة شبابية يمثلون 250 شابا وشابة من مراكز المحافظة المختلفة ، في اطار مسابقة دعم المبادرات الشبابية. 

وتم تنفيذ (10) زيارات دعم فنى للجمعيات الأهلية لتقييم الجمعيات المتقدمة (ماليا وفنيا) لتحديد الجمعيات التي ستفوز بتمويل لتنفيذ فعاليات المبادرة

كما تم عقد أكثر من (12) اجتماعا مع المجموعات الشبابية بمقر الجمعية للدعم الفنى للجمعيات فى صياغة المبادرات المجتمعية (فنيا وماليا) .

ولفت الي أنه تم اطلاق 3 مبادرات شبابية لتحسين الظروف المعيشية الاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء ، وهى "الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين"، و"رفع كفاءة الصيد والحد من المخاطر البحرية ببحيرة البردويل"، ومبادرة "معا ضد مرض السرطان".


كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مبادرة ،" أسرة آمنة"، وذلك فى إطار دعم مشاركة الشباب وتنمية المبادرات المجتمعية الشبابية.

وأكد علي انه تم عقد مؤتمر علمى لمناهضة العنف الأسرى، وتنفيذ دورة تدريبية لمركز الدعم والمساندة القانونية، وإنتاج عمل فنى حول قضية العنف الأسرى، كمة تم تنفيذ مبادرة أخرى لتحقيق الدعم والتاهيل النفسى لأطفال سيناء بالفن.

وتم تنفيذ 4 جلسات دعم وتاهيل نفسى ، وتنفيذ ورشة عمل على مهارات الرسم والمشغولات اليدوية ، وكذلك ورشة عمل على مهارات المسرح و2 ورشة على مهارات استخدام الالات الموسيقية وتنفيذ ملتقى لأطفال سيناء للابداع .

ومن جانبها .. قالت سعدية محمود مدير مديرية تضامن شمال سيناء ، أن هذه المبادرات تؤكد جدية عمل الجمعيات على أرض المحافظة ، حيث تشجع المديرية كافة الجمعيات على العمل الأهلى الجاد دون انتظار الحصول على المساعدات والمرحلة القادمة ستشهد مزيد من عمل الجمعيات بشكل إقوى ومؤثر.

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