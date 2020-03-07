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أخبار البلد

آلاف السائحين يتوافدون على المقاصد المختلفة.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبلت المناطق السياحية والأثرية في مصر اليوم السبت آلاف الزائرين والوفود السياحية حسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

صرح بذلك  الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، موضحا أن منطقة أهرامات الجيزة وهرم سقارة الذي تم افتتاحه أول أمس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي استمر قرابة الـ 14 عامًا، سجلوا أعلى معدلات الزيارة اليوم، بالإضافة إلي المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الكرنك ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، حيث تعرف الزائرون على الحضارة المصرية العريقة.

كما سجّل معبد دندرة بمحافظة قنا أعلى المعدلات حيث أقبل الزائرون على زيارة السراديب وبانوراما (سطح) المعبد والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي ولأول مرة وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.

وأوضح د. وزيري ان السراديب التي تم افتتاحها تضمنت ثلاثة سراديب  من 12 سردابا كانوا مغلقين بالمعبد ماعدا واحد منها فقط موجود خلف قدس الأقداس كان مفتوحا للزيارة أما الـ11 سردابا الباقية فمغلقة وتم الانتهاء من ترميم ثلاثة منها وافتتاحها للزيارة ليرتفع عدد السراديب المسموح بزيارتها الى أربعة فى تلك المرحلة بالإضافة الى بانوراما (سطح) المعبد الذى تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه ايضا للزائرين بعد غلقه لسنوات طويلة.

آلاف السائحين يتوافدون على المقاصد المختلفة.. صور
آلاف السائحين يتوافدون على المقاصد المختلفة.. صور
آلاف السائحين يتوافدون على المقاصد المختلفة.. صور
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