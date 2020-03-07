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أماني الخياط تنشر كيانات الخيانة التابعة للجماعة الإرهابية بتركيا.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 09:12 م
جمعية «الحكمة» بتركيا
جمعية «الحكمة» بتركيا
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كـريـم الـخـطـيـب
انفردت الإعلامية أماني الخياط بنشر كيانات الخيانة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بتركيا.

وكشفت  «أماني الخياط» » خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» عن خلية إرهابية جاءت من تحت الركام بطلها هو عبد العزيز إبراهيم رئيس جمعية «الحكمة» بتركيا.

وقالت «أماني الخياط» إن جمعية «الحكمة» بإسطنبول واحدة من الاماكن التي تخدم الجماعة الإرهابية بجانب مسجد الفاتح وسط اسطنبول وهو نقطة اخوانية بامتياز وداعم للجماعة الارهابية.

وأضافت «أماني الخياط» أن نجم الدين أربكان رئيس الوزراء التركي الأسبق هو «الأب الروحي» للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية التركية لا تستطيع التعامل مع الكيان.

وأوضحت «أماني الخياط» أن كيانات الإخوان يجمعون المال للإنفاق على الإرهاب، لافتة إلى أن عبد العزيز إبراهيم تحدث في بلسانه أن جمعية «الحكمة» بتركيا مكون من 5 طوابق وهو وقف دعم أعضائها المنتشرين فضلا عن التعاون مع الجمعيات سواء داخل تركيا أو خارجها.
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