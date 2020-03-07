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رياضة

رئيس النصر السعودي يعلن تحمله الخسارة أمام الفيصلي اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة

علق صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على خسارة فريقه أمام الفيصلي.

وسقط نادي النصر، في فخ الخسارة أمام الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "دوري المحترفين".

وكتب السويكت عبر حسابه الشخصي على تويتر:"جماهيرنا الغالية ..الحمد لله على كل حال، قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف:"عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة ككل، وعند الخسارة فأنا أتحمل الإخفاق .. أعتذر منكم ونسأل الله التوفيق في قادم الأيام".

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين ليمنح الفرصة للهلال لتوسيع الفارق إلى 8 نقاط.

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