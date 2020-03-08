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سيارات

تعرف على موديلات 5 سيارات زيرو بأسعار أقل من 150 ألف جنيه في مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تستمر أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" فى مصر في الانخفاض، وترتبط أسعار السيارات الجديدة فى مصر بعدة عوامل أهمها سعر صرف الدولار وزيادة عدد المعروض وقلة الطلب عليها.

 

وخلال السطور القادمة نطرح أسعار 5 سيارات جديدة فى مصر ومتداولة بين المواطنين موديل 2019 و 2020 وسعرها ينخفض عن 150 ألف جنيه .


زوتى Z100

سعر سيارة زوتى Z100 مانيوال / Elegent  موديل 2020 جديدة بـ 119 ألفا

 

سوزوكى التو

سعر السيارة سوزوكى التو مانيوال جديدة موديل 2020 جديدة بـ 130 ألفا

 

لادا جرانتا

سعر السيارة لادا جرانتا مانيوال / A/C جديدة موديل 2020 بـ 143 ألفا

 

سوزوكى التو

سعر السيارة سوزوكى التو مانيوال / A/C New جديدة موديل 2019 بـ 133 ألفا

 

سوزوكى التو

سعر السيارة فيكتورىV1  مانيوال / هاى لاين جديدة موديل  2019 بـ 141 ألفا

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