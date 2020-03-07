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تنسيقية شباب الأحزاب: منذ 2011 حدث نشاط في الحالة السياسية بمصر.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 09:16 م
نور الشيخ
نور الشيخ
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إبراهيم القادري
قال نور الشيخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات على أرض الواقع من خلال عمل حراك سياسي في الأوساط السياسية والحزبية .

وأضاف نور الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة  الحياة: أننا استطعنا أن نستحوذ على ثقة المواطن المصري والأحزاب والقيادة السياسية في هذا الأمر وقمنا بجمع الشمل السياسي مرة أخرى بعدما كان متفرقا بين أحادية النزعة والصدام المستمر.

وأوضح نور الشيخ: إننا يجب أن نضع أسباب النجاح في هذا المشروع على ورق حتى نستطيع أن نستكمل هذه المسيرة وتستطيع الأجيال القادمة ممارسة العمل السياسي .


وتابع نور الشيخ ، أنه من الضروري وجود مساحة مشتركة في النقاش وحرية الرأي وأن نقوم بتبادل الآراء بمنتهى الوضوح .


واستكمل نور الشيخ، أن منذ 2011 حدث نشاط في الحالة السياسية في مصر كما أننا منذ 2017 قمنا بتقديم الكثير من أوراق العمل والمشروعات .
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