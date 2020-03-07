شجار عنيف بالأيدي فى مباراة إيبار و مايوركا.. شاهد

شهدت مباراة إيبار و مايوركا، في اللقاء الذي جمع الفريقين فى الجولة 27 من الدوري الإسباني، شجارًا عنيفًا وصل الى الايدي بسبب رغبة اللاعبين في إستكمال اللعب بشكل أسرع.
وأراد لاعبو ايبار في استكمال اللعب بعد تسجيل الهدف من ركلة جزاء وذهبوا إلى حارس مايوركا من أجل إدراك التعادل.
وتشبث مانولو رينا حارس مرمى مايوركا، بالكرة حتى الموت مع محاولة 7 لاعبي من إيبار افتكاكه منه، لتنشب مشاجرة جديدة كان بطلاها أنايتز أربيّا لاعب إيبار، وبابلو تشاباريّا لاعب مايوركا.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لرينا، وأيضا لسيرجي إنريك مهاجم إيبار أحد أطراف المشاجرة.
مايوركا رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 18، فيما تجمّد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز 16.