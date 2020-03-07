شجار عنيف بالأيدي فى مباراة إيبار و مايوركا.. شاهد

وأراد لاعبو ايبار في استكمال اللعب بعد تسجيل الهدف من ركلة جزاء وذهبوا إلى حارس مايوركا من أجل إدراك التعادل.





وتشبث مانولو رينا حارس مرمى مايوركا، بالكرة حتى الموت مع محاولة 7 لاعبي من إيبار افتكاكه منه، لتنشب مشاجرة جديدة كان بطلاها أنايتز أربيّا لاعب إيبار، وبابلو تشاباريّا لاعب مايوركا.