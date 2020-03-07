قبل عرضه فى السينما.. تسريب النسخة الجديد من Fast & Furious

Fast & Furious الى التسريب قبل ان يتم عرضه فى السينما وهو الامر الذى قد يتسبب فى خسائر مادية ضخمة للفيلم خاصة ان ميزانيته بلغت 200 مليون جنيه استرلينى.





كشفت شرطة القرصنة عن هوية السارق الذى قام بوضعه عبر مواقع التحميل المعروفة وهو لقمان فاروق الذى تعرض الى السجن من قبل 27 شهرا بسبب تسريبه لعديد من الافلام منذ عام 2014 و2015.





عرض فاروق أفلام القراصنة للبيع ، بما في ذلك Fast & Furious 7 ، بطولة Vin Diesel ، و Jason Statham و Dwayne Johnson ، باستخدام الاسم المستعار "Dark999".

وتم العثور على نحو 15 نسخة من الأفلام الأخرى ، التي لم تصدر بعد، أثناء البحث فى منزل فاروق في شارع شاليمار، هاليفاكس.

تعرضت النسخة الجديدة من فيلم