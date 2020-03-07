AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قبل عرضه فى السينما.. تسريب النسخة الجديد من Fast & Furious

السبت 07/مارس/2020 - 09:26 م
فيلم Fast & Furious
فيلم Fast & Furious
Advertisements
أحمد إبراهيم
تعرضت النسخة الجديدة من فيلم Fast & Furious الى التسريب قبل ان يتم عرضه فى السينما وهو الامر الذى قد يتسبب فى خسائر مادية ضخمة للفيلم خاصة ان ميزانيته بلغت 200 مليون جنيه استرلينى. 

كشفت شرطة القرصنة عن هوية السارق الذى قام بوضعه عبر مواقع التحميل المعروفة وهو لقمان فاروق الذى تعرض الى السجن من قبل 27 شهرا بسبب تسريبه لعديد من الافلام منذ عام 2014 و2015. 

عرض فاروق أفلام القراصنة للبيع ، بما في ذلك Fast & Furious 7 ، بطولة Vin Diesel ، و Jason Statham و Dwayne Johnson ، باستخدام الاسم المستعار "Dark999".

وتم العثور على نحو 15 نسخة من الأفلام الأخرى ، التي لم تصدر بعد، أثناء البحث فى منزل فاروق في شارع شاليمار، هاليفاكس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر

فين ديزل يروج لـ برومو fast & furious 9

عرض 9 The Fast & The Furious بـ مصر قبل طرحه في أمريكا

تريلر fast & furious 9 يحقق 6 ملايين مشاهدة في أسبوعين.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يكشف الرقم النهائي لمصابي فيروس كورونا في مصر

تألق محمد صلاح.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبورنموث بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

انا جاية الدنيا عشان ادّلع .. بصورة جريئة فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

البطولة في الجزيرة.. تعليق حسين الشحات بعد صعود الأهلي لنصف النهائي في أبطال أفريقيا

عبدالحفيظ يهنئ الزمالك.. والنجم أم الوداد أيهما يفضل في نصف نهائي الأبطال.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يوجه انتقادا شديدا ضد صن داونز .. لهذا السبب ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا