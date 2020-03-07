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محافظات

بسبب كورونا | شاهد ماذا يجري في مطار الغردقة الدولي

السبت 07/مارس/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت سلطات مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، حالة الطوارئ لمنع تسرب الأوبئة للبلاد وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وتوسيع دائرة الاشتباه علي الركاب القادمين من عدة دول، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية علي الطائرات لمكافحة الأمراض المعدية خاصة كورونا.

واتخذت إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، إجراءات مشددة، بعمل متابعات ومناظرات دقيقة للحالة الصحية للركاب القادمين من مختلف الدول.

وقال الدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة: إنه تم التنسيق مع شركات الطيران بإبلاغ السلطات فور ظهور أي أعراض على أي راكب خاصة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أنه فور هبوط الرحلات يتم مناظرة الركاب بالأجهزة ومتابعة حالتهم الصحية في أثناء إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى متابعة الرحلات القادمة من أفريقيا، والتأكد من حمل الركاب شهادات التطعيم والخاصة بالحمى، لصد أي عدوي تظهر على أي راكب وعزله فور وإجراء الفحوصات الطبية له بحميات الغردقة للتأكد من خلوه من أي عدوى.

ويواصل الفيروس الغامض، الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية على أنه فصيل جديد من فيروسات "كورونا"، انتشاره بوتيرة سريعة بعد أن تأكّد وصوله إلى 5 دول، منذ إعلان أولى حالات الإصابة به مدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية .
بسبب كورونا | شاهد ماذا يجري في مطار الغردقة الدولي
بسبب كورونا | شاهد ماذا يجري في مطار الغردقة الدولي
بسبب كورونا | شاهد ماذا يجري في مطار الغردقة الدولي
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