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اقتصاد

جمارك الأقصر تحبط محاولة تهريب أدوية بـ 172 ألف جنيه

السبت 07/مارس/2020 - 09:26 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد يحيى

أحبطت جمارك مطار الأقصر الدولي برئاسة عادل عبد الفتاح، محاولة تهريب كميات من الأدوية داخل أمتعة شخصية لراكب على رحلة  طائرة الخطوط الجوية رقم 682 القادمة من اسطنبول.

قال مصدر جمركي في تصريحات له، إن المضبوطات كانت عبارة عن 43 عبوة من ادوية بشرية بقيمة 172 ألف جنيه.

تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة الحسين علي مدير إدارة الفحص بالأشعة، وعضوية كل من" بهاء أحمد، ابراهيم محمد ابراهيم ،محمد احمد حسن، أشرف الطاهر، سيد الجندى، أحمد صابر، رومانى فؤاد بشارة، هشام فتحى محمود" وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار ياسين احمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة  لجمارك  الأقصر  لإتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال  نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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