AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. تفاصيل سفر أكبر مشجعة لـ الوداد مع أبنائها وأحفادها لمؤازرته أمام النجم

السبت 07/مارس/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
توافد مئات المشجعين لفريق الوداد المغربي إلى ملعب "رادس" الأوليمبي لمؤازرة فريقهم أمام النجم الساحلي في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لأكبر متنقلة لتشجيع الوداد الرياضي ضد النجم، حيث سافرت هي وأبناؤها وأحفادها للملعب من المغرب.

وتأهل الأهلي إلى الدور المقبل وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم.

وشهد دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا سيطرة عربية حيث تأهل إلى المربع الذهبي 4 فرق هى الزمالك و الأهلي والرجاء المغربي والوداد البيضاوى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل قرعة دور الثمانية لأبطال أفريقيا.. أرقام وحقائق عن الفرق العربية الـ 6

قبل القرعة.. رقم قياسي جديد في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

جاريدو مديرا فنيا للوداد المغربي خلفا لـ ديسابر

تفوق فرق مصر والمغرب.. ظواهر من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

النجم الساحلي في مهمة صعبة أمام الوداد بـ دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

سيد عبد الحفيظ يوجه انتقادا شديدا ضد صن داونز .. لهذا السبب ..فيديو

اضرار الفياجرا على الكبد .. كارثة صحية

الأسطورة اتسرق .. حقيقة الاستيلاء على فيراري محمد رمضان

أول تعليق من الخطيب على التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا