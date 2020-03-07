شاهد.. تفاصيل سفر أكبر مشجعة لـ الوداد مع أبنائها وأحفادها لمؤازرته أمام النجم

توافد مئات المشجعين لفريق الوداد المغربي إلى ملعب "رادس" الأوليمبي لمؤازرة فريقهم أمام النجم الساحلي في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وانتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لأكبر متنقلة لتشجيع الوداد الرياضي ضد النجم، حيث سافرت هي وأبناؤها وأحفادها للملعب من المغرب.
وتأهل الأهلي إلى الدور المقبل وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم.
وشهد دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا سيطرة عربية حيث تأهل إلى المربع الذهبي 4 فرق هى الزمالك و الأهلي والرجاء المغربي والوداد البيضاوى .