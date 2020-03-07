شاهد.. تفاصيل سفر أكبر مشجعة لـ الوداد مع أبنائها وأحفادها لمؤازرته أمام النجم

توافد مئات المشجعين لفريق الوداد المغربي إلى ملعب "رادس" الأوليمبي لمؤازرة فريقهم أمام النجم الساحلي في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



وانتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لأ كبر متنقلة لتشجيع الوداد الرياضي ضد النجم، حيث سافرت هي وأبناؤها وأحفادها للملعب من المغرب.



