خالد أبو بكر: بيان الخارجية ردا على إثيوبيا محترف وقوى.. ومصر سباقة في حقوقها

أشاد المحامي والاعلامي، خالد أبو بكر، ببيان وزارة الخارجية، الذى جاء ردًا على بيان الخارجية الإثيوبية الذى هاجمت فيها قرار مجلس الجامعة العربية بالتضامن مع مصر في مفاوضاتها حول سد النهضة الإثيوبى وحقها التاريخى في مياه النيل.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن الموقف ليس سهلًا وبيان الخارجية يحمل مفردات قوية جدًا، وجولات الوزير سامح شكرى في عواصم عربية ربما يتناول ملف سد النهضة.





وأكد أن بيان الخارجية المصرية محترف وقوى، مستطردًا: "لقد أصبحت السياسات الخارجية المصرية مستقلة تمامًا ولم تعد تنظر ردود الأفعال.. إنها سباقة في حقوقها".









وأصدرت وزارة الخارجية، بيانا مساء اليوم السبت، ردا على بيان الخارجية الإثيوبية الذى هاجمت فيها قرار مجلس الجامعة العربية بالتضامن مع مصر في مفاوضاتها حول سد النهضة الإثيوبى وحقها التاريخى في مياه النيل.





وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها جملة وتفصيلًا لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر أمس الجمعة، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبى.





وقالت الخارجية المصرية فى بيان صحفى، إن البيان الإثيوبى اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.





وأكدت الخارجية المصرية، أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذى باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء فى جامعة الدول العربية والتى تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها.