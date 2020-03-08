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محافظات

23 عاما يبحث عن عمل .. محمد يستغيث بمحافظ الدقهلية: نفسي في كشك أصرف على بناتي.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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همت الحسيني
حرمته الإعاقة من العمل، وشاءت الأقدار أن يظل يبحث عن عمل منذ عام ١٩٩٧ دون جدوى ورغم زواجه ورزقه بفتاتين، إلا أنه لم يفقد الأمل فى وطنه آملا أن يجد عملا.

قال محمد حلمى ٤٠ عاما ابن بسنديله التابعة لمركز بلقاس لـ صدى البلد قائلا: "السنين مرت ومن يوم ما أخدت الدبلوم وانا بدور على وظيفة أو مصدر رزق ، لفيت ورحت المحافظة وتقدمت بشكاوى كتير خاصة أنى معاق ومن حقي الاقى وظيفه وقفلوا كل طريق قدامى".


وأضاف أن هناك العديد من ذوي القدرات الخاصة حصلوا على أكشاك، مضيفا أنه طلب كشك ليعول أسرته.. البنتين واحدة فى إعدادى والتانية فى ابتدائى عاوز كشك منه ويكون ليا مصدر رزق بس محدش وقف جنبى مع انى ليا أحقية".

وناشد محافظ الدقهلية أيمن مختار بالوقوف بجانبه وتوفير كشك له او إيجاد وظيفه له من أجل بناته.
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