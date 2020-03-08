تعرف على مواصفات فورد F-150 الكهربائية البيك أب قبل تدشينها رسميا

أعلنت شركة فورد للسيارات عن قرب التدشين رسميا للسيارة البيك اب فورد F-150 الكهربائية، و لم تعلن عن تفاصيل كثيرة حولها، لكن هناك عدة تسريبات للسيارة و صور توقعية مبنية على معلومات موثقة من داخل فورد بالإضافة إلى بعض الصور التجسسية في الماضي للبيك اب.





وكانت الشركة قد نشرت فيديو لسحب السيارة البيك اب الجديدة لعربات قطار بوزن 1.6 مليون كيلوجرام، كما ستتمتع بمدى لا يقل عن 480 كيلومتر لكل شحنة.

وتأتي فورد F-150 الكهربائية بشبكة تهوية مغلقة مصقولة بتصميم مشابه لماخ اي موستنج.. وقد صرحت فورد أن البيك اب ستدشن رسميا في 2021 كموديل 2022.





غالبا ستتمتع فورد F-150 الكهربائية بأرقام تسارع ممتازة بفضل المحرك الكهربائي، فى محاولة منها لمنافسة هامر بيك اب وتيسلا سايبر تراك .