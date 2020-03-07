كل ما تريد معرفته عن تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.





يأتي مشروع القانون لمواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، فالواقع العملى أفرز عددا من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.

ونصت المادة 6 من مشروع القانون بأن تُشكل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته، أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كل من نواب الوزير المختص، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ورئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ومدير عام البعثات للإشراف العلمي.، و مدير عام البعثات للإشراف المالي، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وممثل عن وزارة المالية، وثـلاثـة من ذوى الخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.





وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة كل أو بعض اختصاصاتها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.





وتختص اللجنة بأن تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها، ووضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقًا للشروط والمعايير التى تحددها، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن تنفيذها، في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض، والبت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، والبت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتي ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص.





تختص اللجنة أيضا بوضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التي تتولى فحص المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة، ووضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين على أن تتولى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة فحص المتقدمين والتأكد من مدى استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة في هذا الشأن، على أن تتحمل الجهة الطالبة التكاليف المالية المقررة، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقًا للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن. وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.