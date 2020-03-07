AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

كل ما تريد معرفته عن تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية

السبت 07/مارس/2020 - 10:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمود فايد
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

يأتي مشروع القانون لمواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، فالواقع العملى  أفرز عددا  من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
 
ونصت المادة 6 من مشروع القانون  بأن  تُشكل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية  بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته، أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كل من  نواب الوزير المختص، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ورئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ومدير عام البعثات للإشراف العلمي.، و مدير عام البعثات للإشراف المالي، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وممثل عن وزارة المالية، وثـلاثـة من ذوى الخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.

وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة كل أو بعض اختصاصاتها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.

وتختص اللجنة بأن تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها، ووضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقًا للشروط والمعايير التى تحددها، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن تنفيذها، في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض، والبت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، والبت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتي ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص.

تختص اللجنة أيضا بوضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التي تتولى فحص المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة، ووضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين على أن تتولى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة فحص المتقدمين والتأكد من مدى استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة في هذا الشأن، على أن تتحمل الجهة الطالبة التكاليف المالية المقررة، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقًا للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن. وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيدهم الـ 68.. أكاديمية الشرطة «مدرسة البوليس سابقا».. تأسست عام 1896.. التحق في أول دفعة بها 16 طالبا بمصروفات بقيمة 30 جنيها.. صور

وزير التعليم العالي يوجه بتنظيم برنامج لرعاية الموهوبين في الجامعات

جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.. مناقشة 5 تشريعات هامة.. من بينها قانون مكافحة غسل الأموال وتنظيم الأوضاع الخاصة بـ نواب المحافظين.. والمنح والإجازات الدراسية

16 تعريفا جديدا بقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

معجزة على أرض مصر.. وزيرة الصحة تكشف حالة المصابين الثلاثة بفيروس كورونا

الصحة العالمية تصدم العالم بتطور جديد حول فيروس كورونا

بعد التأهل الأفريقي .. الزمالك يدرس قرارا جديدا بخصوص كارتيرون

متقربليش.. حقيقة إصابة لطيفة بفيروس كورونا

طريق الأهلي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الوداد المغربي والنجم الساحلي

شاهد .. شكل اليدين قبل وبعد غسلها بالصابون .. مشهد صادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا