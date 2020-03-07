إزالة مخازن التهريب في حملة بمحاذاة قناة اتصال بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في حي الضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى حملاتها المستمرة لمكافحة أعمال التهريب بمحازاه قناه الاتصال بالضواحي تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .





تم اليوم تنفيذ حملة موسعة للمرة الثالثة على التوالي لإزالة وهدم مخازن التهريب وكافة الأوكار والأدوات التى تستخدم كوسائل لأعمال التهريب بمحاذاة قناة الاتصال بمنطقة القابوطي بالضواحي.





وقال رئيس الحى إنه تم غلق عدد من منافذ وفتحات التهريب بالرمال والرتش على ساحل القناة لوقف أعمال التهريب وتنفيذ عدد 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة عبارة عن مخازن من الطوب الاحمر وعشش خشبية.



