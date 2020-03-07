إقبال من الباحثين الدوليين للنشر في المجلة الدولية للعلوم الإنسانية لجامعة القاهرة JHASS

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس تحرير المجلة الدولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS" ، صدور العدد الثالث من المجلة، وتزايد اقبال الباحثين الدوليين من مختلف أنحاء العالم لطلب النشر في المجلة ، مشيرًا إلى أن العدد الثالث للمجلة منذ صدورها في عام 2019 تضمن أبحاثًا ومقالات لباحثين مصريين وأجانب.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن العدد الثالث من مجلة "JHASS" الدولية والصادرة باللغة الإنجليزية، يتضمن 5 مقالات أكاديمية منها بحث افتتاحي لمجموعة باحثين من جامعات ماليزية بعنوان "شراء الأطعمة الوظيفية للحفاظ على اللياقة"، وفيه يتناول الباحثون معاناة الماليزيين من زيادة الوزن والسمنة، وأهمية التركيز على الأطعمة الوظيفية التي تحتوي على مواد غذائية أساسية مثل الفيتامينات والمعادن وغيرهما كبديل للوجبات الغذائية للحفاظ على اللياقة الصحية.





وأضاف الدكتور الخشت، أن البحوث الأربعة الأخرى بالمجلة تناولت موضوعات تتمثل في "ارتفاع معدلات التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل في مصر في السنوات الأخيرة ..." للباحثين: منى خليفة ووفاء عبد العزيز حسين وسهى متولي من جامعة القاهرة، و"تطوير البحوث الإدارية وجداول الأعمال بالاعتماد على فقه الأولويات في الأدبيات الإسلامية" للباحثين: نهى البسيوني وأحمد أمين من الجامعة الألمانية في مصر وأحمد جمال من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، و"تقدير معلمات نموذج الانحدار الخطي باستخدام تقنيات إحصائية بديلة في قطاع التأمين" للباحثين: محمود السيد وعمرو سليمان من جامعة القاهرة، و"تأثير ثلاث استراتيجيات إعلامية تكيفية للتأثير على سلوك الجماهير" للباحثين: رشا حسن وياسر إبراهيم من جامعة القاهرة.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حرص الباحثين الدوليين واقبالهم المتزايد على النشر بمجلة "JHASS" يؤكد دور الجامعة الفعال على المستوى الدولي، وتوسيع قاعدة النشر الدولي لها في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، مؤكدًا اهتمام الجامعة بإدراج الكليات النظرية في التصنيفات الدولية، والتعاون مع الهيئات الأكاديمية الدولية في صياغة وتطوير عملية البحث العلمي والنشر الدولي.





وأضاف د محمود السعيد مدير تحرير المجلة، أن المجلة الدولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS" تصدر باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، وتهتم بنشر الأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام، وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص، وقد صدر حتى الآن 3 أعداد من المجلة منذ صدورها في عام 2019.