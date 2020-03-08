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رياضة

مجلس المصري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة نهضة بركان

الأحد 08/مارس/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
بمقر إقامة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بأحد فنادق مدينة بركان المغربية، حرص الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة النادي إلى المغرب ومعه الأستاذ طارق هاشم والأستاذ أحمد عوض عضوا المجلس على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق بحضور الكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي والجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة الكابتن طارق العشري، وذلك للشد من أزر الجميع قبل مباراة الفريق أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.


وخلال الاجتماع نقل الأستاذ محمد الخولي إلى اللاعبين والجهاز الفني تحيات الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي وكذلك مجلس إدارة النادي بالكامل ، معربا عن ثقته التامة في قدرة لاعبي الفريق تحت قيادة الكابتن طارق العشري على حصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة وإسعاد جماهير المصري العظيمة التي تؤازر الفريق بكل قوة.


وأكد علي  أن تحقيق طموحات جماهير المصري بالصعود لن يتحقق إلا ببذل قصارى الجهد والعرق خلال مباراة الغد التي تعد أهم مباراة للمصري هذا الموسم على الإطلاق وهو الأمر الذي يجعلها تتطلب إعدادا خاصا من كافة النواحي.

مجلس المصري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة نهضة بركان
مجلس المصري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة نهضة بركان
مجلس المصري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة نهضة بركان
مجلس المصري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة نهضة بركان
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