القوى العاملة: ملتقيات التوظيف غيرت فكر الشباب بشأن العمل بالقطاع الخاص

وأضاف وزير القوى العاملة خلال حواره مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر "الأولى"، تم افتتاح أكثر من 30 ملتقى للتوظيف على مستوى محافظات مصر،ومن خلالها تم تغيير فكر الشباب بشأن رفضهم العمل فى القطاع الخاص،لافتا إلى أنه يتم متابعة الشباب فى الأماكن التى تم توظيفهم بها.

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ملتقى التوظيف السنوي الذي ينظمه المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة ويوفر 3500 فرصة عمل للذكور والإناث،مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى للشباب كل الدعم، الأمر الذي جعل الوزارة توجه اهتمامها لمصلحة الشباب ليسهم في عملية البناء.





ويوفر ملتقى التوظيف فرص عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه، والأقصى 5000 جنيه، وذلك في إطار دعم الدولة للتدريب والتوظيف لإنشاء جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليا وخارجيًا.



