طارق العشري: طموحاتنا كبيرة في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الكونفيدرالية

أكد الكابتن طارق العشري على الطموحات الكبيرة لأبناء بورسعيد في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الكونفيدرالية وذلك بتحقيق الفوز في المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع الفريق غدا بمضيفه فريق نهضة بركان في إياب الدور ربع النهائي من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، مشيرا أنه حرص على شحن لاعبيه معنويا لتجاوز نتيجة مباراة الذهاب والتي أعطت أفضلية نسبية لأبناء بركان بعد تحقيقهم للتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، مضيفا أنه حرص طوال الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين خلال المباراة الماضية





كما حرص كذلك على تلقين لاعبيه بالخطة المناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفريق الصعود إلى نصف نهائي الكونفيدرالية.





وعن تأثير إقامة مباراة الغد بدون جماهير تطبيقا لقرارات الحكومة المغربية والتي تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة المغربية ، أكد الكابتن طارق العشري أن إقامة المباراة بدون جماهير يعطي المصري أفضلية نسبية ، خاصة مع الحشد الجماهيري الذي كان من المتوقع تواجده لمؤازرة الفريق البرتقالي.





من جهته أكد عمرو موسى قائد فريق المصري على أهمية مباراة الغد الصعبة لكلا الفريقين ، مشيرا أن لاعبي المصري جاهزون وبكل قوة للقتال حتى الثانية الأخيرة من عمر اللقاء املا في خطف بطاقة التأهل وإسعاد جماهير المصري التي تستحق من الجميع داخل القلعة الخضراء بذل الجهد والعرق لرسم البسمة والفرحة على وجوههم



