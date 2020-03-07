أحمد فتحي يعلق على صعود الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدعاء جميل.. ماذا قال





وغرد احمد فتحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" ‏*سُبحان من يَجبر خواطرنا حين يَصدُ عنا كُل شَيء* *ويَحنو عَلينا إذا قسى علينا كُل شَيء* *سُبحان من نحنُ بدونه لسنا بشَيء* *وبه كُل شَيء*".









وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .









وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".





علق احمد فتحي لاعب النادي الأهلي بصعود فريقه لدور النصف النهائي ببطولة الامم الافريقية بعد إقصاء فريق صن داونز بـ " 3 اهداف مقابل هدف اجمالي مباراتي الذهاب الإياب.