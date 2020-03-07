AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد فتحي يعلق على صعود الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدعاء جميل.. ماذا قال

السبت 07/مارس/2020 - 10:06 م
احمد فتحي
احمد فتحي
Advertisements
مصطفى كرم
علق احمد فتحي لاعب النادي الأهلي بصعود فريقه لدور النصف النهائي ببطولة الامم الافريقية بعد إقصاء فريق صن داونز بـ " 3 اهداف مقابل هدف اجمالي مباراتي الذهاب الإياب.

وغرد احمد فتحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" ‏*سُبحان من يَجبر خواطرنا حين يَصدُ عنا كُل شَيء* *ويَحنو عَلينا إذا قسى علينا كُل شَيء*  *سُبحان من نحنُ بدونه لسنا بشَيء* *وبه كُل شَيء*". 


وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .


وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صن داونز ضد الأهلي.. توافد الجماهير على استاد لوفتوس فيرسفيلد

مبروك يا مصر.. حكيم يهنئ المصريين بوصول الاهلى الى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.. شاهد

أتمنى الأهلي والزمالك في النهائي.. إبراهيم سعيد يحتفل بصعود الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للجماهير بعد صعود الأهلي لنصف نهائي الأبطال

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

نبيل الحلفاوي يحتفل بصعود الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: إجمالي الحالات المصابة بالباخرة 45 حالة بينهم 19 أجنبيًا.. فيديو

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

شاهد .. شكل اليدين قبل وبعد غسلها بالصابون .. مشهد صادم

تاريخ مواجهات الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

خالد أبو بكر: بيان الخارجية ردا على إثيوبيا محترف وقوى.. ومصر سباقة في حقوقها

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام شرط لصحة الصلاة؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا