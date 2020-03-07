إجراءات وقائية بمنافذ الجمارك للسيطرة على كورونا .. ومطار الأقصر لم يسجل إصابة واحدة

قالت مصادر جمركية مطلعة، إن هناك تعليمات صادرة من مصلحة الجمارك المصرية بشأن إحكام السيطرة علي كافة البضائع والسلع الواردة من الخارج وخصوصا من البلدان التي ظهرت فيها فيروس كورونا، مع عدم تكدس الحاويات بالموانئ والمنافذ الجمركية.





ذكرت المصادر بـ4 منافذ وموانئ جمركية مختلفة؛ و طلبت عدم ذكر اسمها في اتصال هاتفي مع "صدي البلد"، أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والسكان للقيام بعمليات فحص للحاويات والرسائل الجمركية التي ترد من بلدان معينة وظهرت فيها الإصابات بفيروس كورونا بما في ذلك مناطق دول أوربا و جبل علي بدولة الإمارات بالإضافة للصين، موضحة أن إدارة الحجر الصحي بالمنافذ تتولي مهمة رش الحاويات والبضائع الواردة لمنافذ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط علي وجه الخصوص، بمواد معينة لمنع دخول الفيروس إلي البلاد.





أشارت المصادر إلي أن تلك الاجراءات تعد وقائية، إذ أنه حتي الآن لم يتم إعدام أو اعادة تصدير اي رسائل واردة من البلاد المصابة، موضحة أن تلك التعليمات تسري علي البضائع الواردة وليست الصادرة إلي خارج القطر المصري.





وذكرت المصادر أن عمليات ورود البضائع للمنافذ الجمركية تتم بشكل تدريجي وبكميات معينة حتي تتمكن الموانئ من عمليات فحصها في ظل الاجراءات المشددة لمنع انتشار وباء كورونا.





وعلي سياق متصل كشف مصدر جمركي بدرجة مدير عام بمطار الأقصر، عن رفع درجات الاستعدادات القصوي داخل المطار وبداخل الدوائر الجمركية لفحص المسافرين القادمين لمدينة الأقصر، بعد حادث الباخرة المصابة بفيروس كورونا؛ موضحا أنه تم بالفعل تجهيز مركزا للاسعاف خاصا ومستقلا داخل المطار، لاكتشاف أي حالة مصابة أو مشتبه بها.





قال المصدر إنه حتي الآن لم تسجل إدارة المطار حالة اصابة واحدة، موضحا أنه تم رفع حالات الاستعدادات القصوي بعد الجولة التفقدية التي قام بها الكابتن محمد منار وزير الطيران المدني أمس و مندوب من وزارة الصحة والسكان، موضحا أن كافة العاملين بالمطار بما في ذلك موظفو الجمارك تم توزيع الكمامات و أغطية اليد عليهم ضمن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار او ظهور الفيروس المسبب للعدوي.