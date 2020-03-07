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منوعات

خبراء يكشفون خبرا صادما عن تفشي فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حذر الخبراء من أن تفشي فيروس كورونا سيبلغ ذروة انتشاره  في عيد الفصح وسيظل متفشيا حتى عيد الميلاد.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، تم اختبار أكثر من 21000 شخص في المملكة المتحدة بحثًا عن المصابين بفيروس كورونا ، وأثبت وجود 206 حالات إيجابية.


وقال مسعفون إن كوفيد 19 ينتشر "بمعدل ينذر بالخطر" بعد أن قفز بنسبة 42 حالة خلال 24 ساعة.


وحذر الخبراء من أن الفيروس المميت قد لا يصل إلى ذروته حتى عيد الفصح ويمكن أن يستمر حتى نهاية العام.


ونبه الخبراء من أن فوضى انتشار فيروس كورونا  يمكن أن تستمر لستة أشهر أخرى ، ويتوقع إصابة ملايين الاشخاص خلال الفترة القادمة.

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