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توك شو

بـ 4 أطعمة.. كيف تقضى على فيروس كورونا في البيت ..فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 10:13 م
كورونا
كورونا
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إبراهيم القادري
قال مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائى ، إنه من الضروري عدم الفزع لأن فيروس كورونا ليس مشكلة كبيرة خصوصا في الأغذية التقليدية المصرية .

واضاف مجدى نزيه خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ،أن البصل والليمون يجب ان يدخلوا في الاغذية التقليدية ومن الضرورى ان نقوم باكل البصل بجوار الأغذية التي نقوم باكلها يوميا .


واوضح مجدى نزيه ، أن الثوم اكثر من رائع لانه يحتوى على زيت الالثين وهو أكثر الزيوت مضادة للالتهاب ويقوم بقتل قطاع كبير من البكتريا والفطريات والفيروسات .



وتابع مجدى نزيه ، أن الفيروسات تقتل عند تعرضها الي درجة حراره 70 درجه مئويه لمدة عشر دقائق .

واستكمل مجدى نزية ، أن من الضروري ان نقوم بشرب شاى ساخن وان نضيف عليه الليمون .


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