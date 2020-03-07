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رياضة

ختام رائع لبطولة الأهلي التنشيطية للسباحة بمقر الجزيرة

السبت 07/مارس/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أسدل الستار على فعاليات بطولة الأهلي التنشيطية الخامسة، لبراعم السباحة وكرة الماء، التي أقيمت منافساتها على مدى الأيام الماضية، وشهدت منافسات قوية للغاية بمشاركة سباحي وسباحات النادي لمراحل البراعم.

وأقيمت منافسات اليوم الختامي لكرة الماء بمقر الجزيرة، وسط أجواء مميزة للغاية في حضور أولياء الأمور وأعضاء النادي، حيث شهدت البطولة مشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة.

ومن المقرر أن يقيم جهاز السباحة وألعاب الماء حفلا لتكريم المشاركين في بطولة الأهلي التنشيطية.

ويضم جهاز السباحة وألعاب كرة الماء بالأهلي كلا من: وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، ومحمد علام، مدير جهاز السباحة، ومحمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، وأحمد أسعد، مدير إداري السباحة.
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