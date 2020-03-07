ختام رائع لبطولة الأهلي التنشيطية للسباحة بمقر الجزيرة

أسدل الستار على فعاليات بطولة الأهلي التنشيطية الخامسة، لبراعم السباحة وكرة الماء، التي أقيمت منافساتها على مدى الأيام الماضية، وشهدت منافسات قوية للغاية بمشاركة سباحي وسباحات النادي لمراحل البراعم.





وأقيمت منافسات اليوم الختامي لكرة الماء بمقر الجزيرة، وسط أجواء مميزة للغاية في حضور أولياء الأمور وأعضاء النادي، حيث شهدت البطولة مشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة.





ومن المقرر أن يقيم جهاز السباحة وألعاب الماء حفلا لتكريم المشاركين في بطولة الأهلي التنشيطية.



