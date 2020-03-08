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برلمان

رئيس مستقبل وطن: النائب أبو العينين قامة برلمانية رفيعة .. ورمز وطني يعمل دون مقابل.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:31 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين نائب رئيس مستقبل وطن للشئون النيابية
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عبد الرحمن سرحان
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن: "النائب محمد أبو العينين شخصية وطنية وقيمة وقامة نعتز بها جميعا، وهو أحد رموز العمل العام، وأحد رموز العطاء في مصر، ولا أحد يختلف على ما يقدمه، وابتعاده عن البرلمان كانت فترة بها ضباب وعدم رؤية واضحة، لكن بمجرد استقرار العمل السياسي عاد مرة أخرى للمشهد من بوابة مستقبل وطن".

وأضاف، خلال حوار خاص مع "صدى البلد"، أن مستقبل وطن اختار النائب محمد أبو العينين ليكون عضوا في الحزب، ونائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، لكونه  شخصية من الطراز الرفيع، التي تستطيع أن تعطي بلا مقابل وأن تؤدي عملًا وطنيًا حقيقيا خالصا للوطن، فضلا عن أن هناك توافقا في الرؤى بين مستقبل وطن والنائب محمد أبو العينين، وقد ظهر هذا التوافق منذ أول لقاء جمع الحزب به، بما انعكس على تمسك الحزب به.


وأشار إلى أن «أبو العينين» مكسب كبير للغاية  لحزب مستقبل وطن، وبخبرته البرلمانية كان يجب أن يكون نائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، خاصة وأنه من أقدم وأقدر نواب البرلمان، ومن أكثر البرلمانيين عطاءً وخبرة في إدارة الملفات داخل البرلمان وإدارة التشريعات، وممارسة دوره البرلماني على أكمل وجه.

واختتم قائلا: "نتمنى للنائب محمد أبو العينين التوفيق بعد عودته لمجلس النواب مرة أخرى، ونحن على يقين من أنه إضافة كبيرة وله مستقبل كبير مع الحزب، وقدرته على العطاء والعمل المخلص اللامتناهي، وهو يملك الكثير كي يقدمه الفترة القادمة من خلال عمله الحزبي والبرلماني.
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