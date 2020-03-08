الحكومة تحاصر كورونا.. رئيس الوزراء: مصر أول دولة على مستوى العالم اتخذت اﻻجراءات اﻻحترازية والوقائية ضد الفيروس.. الصحة: زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة.. ومعرفة المصاب خلال 30 دقيقة

لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا وتقارير المتابعة على مدار الساعة

الإعلان عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا بكل شفافية والمبادرة بإعلان الموقف الخاص بهذا الفيروس

إعداد تقرير يومى عن التعامل مع فيروس كورونا.

اتخاذ الإجراءات الوقائية وخاصة فى المنشآت السياحية من الفنادق

نتابع على مدار الساعة الموقف الخاص بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة

شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات والنتيجة فى المطار خلال 30 دقيقة









عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُؤتمرًا صحفيًا مُوسعًا، بمقر مجلس الوزراء، ضم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، للحديث أمام وسائل الإعلام المختلفة، عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن موقف الحالات المُشتبه بها، أو التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت ـ منذ الإعلان عن هذا الفيروس ـ باتخاذ كافة اﻻجراءات اﻻحترازية والوقائية، كما أنها من اوائل الدول التى بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحى فى مختلف مطارات الجمهورية منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس فى دولة الصين، هذا فضلًا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع، حيث يتم اﻻجتماع بصورة مستمرة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرًا الى تقرير المتابعة التى يتم تلقيها على مدار الساعة.





ولفت رئيس الوزراء إلى أن الكشف اليومى كان يتم على الحاﻻت المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا فى مختلف المطارات، في إطار تنفيذ اﻻجراءات الوقائية، وكانت نتائج تلك الحالات تأتى سلبية، مضيفًا أن الأسبوع الماضى شهد مزيدا من التطورات، حيث تم الاعلان عن اصابة سائحين فرنسيين بالفيروس كانا متواجدين في مصر، وكذا اعلان بعض الدول الأخرى عن اصابة عدد من مواطنيها عقب عودتهم من مصر.





وشدد رئيس الوزراء على أنه بمجرد الإعلان عن هذه الأخبار، بدأ التحرك الفوري فى نفس اليوم الذى تم الإعلان فيه عن هذه اﻻصابات، وهو يوم الجمعة قبل الماضية، وبدأ على الفور تحديد أماكن التواجد والمسارات التى سلكها السائحان الفرنسيان، والمدن التى قاما بزيارتها، وبدأ اتخاذ كافة اجراءات التقصي والكشف الطبي والظاهري على كافة المخالطين للسائحين، اللذين أقاما فى مصر خلال الفترة من 5 الى 16 فبراير الماضى، ومتابعة ما يتم اﻻعلان عنه من جانب عدد من الدول التى اشارت الى اصابة مواطنيها عقب عودة من مصر.





وأوضح مدبولي أنه تم التوصل إلى أن الرحلة النيلية التى قام بها السائحون، هى نقطة التلاقى التى جمعت بين هؤلاء السائحين الذين تم الاعلان عن اصابتهم بفيروس كورونا من الدول المختلفة، وبناء على ذلك تم حصر بؤرة اﻻصابة، والتحرك الفورى الى هذا المكان، واتخاذ كافة اﻻجراءات الطبية والوقائية لمختلف العاملين والمخالطين للسائحين الذين تم اﻻعلان عن اصابتهم بفيروس كورونا، ولم يظهر على أى منهم اعراض اﻻصابة بفيروس كورونا، موضحًا ان مدة العزل الخاصة بهم انتهت مع مطلع مارس الجارى ولم يثبت اصابة اى حالة منهم.





وأكد رئيس الوزراء على أنه كل من ثبت اصابته فى مصر بفيروس كورونا، حتى الآن هم 3 أشخاص، الأول صينى الجنسية، والثانى كندى الجنسية، و الثالث مصرى قادم من صريبا، الأول خرج من العزل الصحى بعد شفائه، والثانى والثالث موجودان فى مستشفى العزل الصحى يتم علاجهما، وحالتهما مستقرة، كما أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع جميع المخالطين لهذه الحالات.





وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه عقب الاعلان عن عدد من الاصابات كانت متواجدة فى رحلة نيلية، فقد تم اتخاذ مجموعة من اﻻجراءات اﻻحترازية، وتم الاعلان مؤخرًا عن اصابة عدد 12 من العاملين على المركب السياحية التى كانت تقل السائحين، وجار اتخاذ اﻻجراءات مع المخالطين وفقا لاجراءات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، مشيرًا الى انه تم توسيع دائرة التقصى لكل من خالط الـ 12 عاملًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.





واشار رئيس الوزراء الى انه خارج البؤرة التى تم الاعلان عنها بالباخرة النيلية لم يثبت فى مصر سوى الحالات الثلاث فقط، مؤكدًا أنه يتم الاعلان عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا بكل شفافية، والمبادرة باعلان الموقف الخاص بهذا الفيروس، مشيرًا الى انه يتم اعداد تقرير يومى عن التعامل مع الفيروس، يتم توزيعه على مختلف سفارتنا بالخارج، سعيًا لتوفير واتاحة أية معلومات أو بيانات عن مصر تتعلق بفيروس كورونا، هذا بخلاف نشر هذه التقارير على المواقع الرسمية المصرية، بصورة محدثة على مدار الساعة، هذا الى جانب اطﻻق موقع الكترونى يتم من خلاله نشر التطورات اللحظية لموقف فيروس كورونا فى مصر، واﻻجراءات التوعوية المرتبطة به.





وأكد رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الوقائية وخاصة فى المنشآت السياحية من الفنادق وغيرها، والتعامل الفورى مع أية حاﻻت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، سواء من العاملين بتلك المنشآت، أو ضيوف مصر، هذا إلى جانب ما يتم اتخاذه من اجراءات احترازية أيضًا في مختلف المطارات، لكونها نقطة الإلتقاء بين العديد من الجنسيات، والقيام بالمتابعة المستمرة من جانب المسؤلين المعنيين.





واشار رئيس الوزراء الى انه تم التوجيه لكافة المحافظين بضرورة التشديد على مختلف اﻻجراءات الخاصة بالنظافة العامة، واوضح رئيس الوزراء أن الامور ما زالت فى إطار محدود، لكن الإهتمام واجب حتى نتجنب هذا الفيروس، بالتركيز على السلوكيات فيما يخص النظافة العامة والعمل على تجنب بعض العادات التى من شأنها ان تكون سببا فى انتشار الفيروس.





وقال رئيس الوزراء اننا نتابع على مدار الساعة الموقف الخاص بفيروس كورونا، ونحن كحكومة لن نتردد فى اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تحمي المواطن المصري، وتجنبنا أية مشاكل، مضيفًا أن الأمور حتى هذه اللحظة مستقرة بحمد الله.. مًجددًا الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع البؤرة التى تم رصدها على المركب السياحي والتى كان على متنها 171 شخصا، منها 101 اجنبى، باﻻضافة الى 70 من العاملين المصريين، فانه تم اجراء الكشف الطبى عليهم وكذلك ابلاغ السفارات فيما يتعلق باﻻشخاص اﻻجانب، وأكد رئيس الوزراء على اننا نتعامل مع هذا الملف بصورة تماثل تعامل الدول المتقدمة.

من جانبها تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكدت أنه توجد حالات إصابة بالمرض فى مختلف دول العالم، ويوميًا تظهر إصابات بدول جديدة، وأن مصر إتخذت إجراءاتها منذ يوم 7 يناير2020، عندما طالبت منظمة الصحة العالمية كل الدول أن تلتزم يإجراءات الحجر الصحى للكشف عن الإصابات.





وأضافت الوزيرة أن مصر تعد من أوائل الدول التى إتخذت تلك الإجراءات، وكان مطار القاهرة من أول 3 مطارات فى العالم بدأت تطبيق هذه الإجراءات، حيث شددنا الإجراءات فى الفنادق والمزارات السياحية، وتم التنبيه على الجميع بذلك، وحددنا الخط الساخن (105) لحالة الإشتباه فى أية أعراض، ونتج عن ذلك أننا أول دولة فى العالم شخصت حالات ليس لديها أعراض من خلال التقصى الذى قمنا به والحالات وجدت سلبية بعد 48 ساعة.





وأشارت الوزيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة، لدينا 3 حالات، تم تشخيص أول حالة وتعافت بعد 48 ساعة، ولكن ظلت 14 يوما فى العزل ثم خرجت، وكذا حالتين لمصرى وأجنبي وهما يخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، فالأجنبى قارب على التعافى والمصرى حالتة مستقرة جدا وفى تحسن زائد.





وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه وردت تقارير من أكثر من دولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات من خلال اللوائح الصحية الدولية، أن هناك إصابات فى بعض الدول الأجنبية مصدرها حالة داخل مركب نيلية، وعلى الفور تم عمل تقصى وأخذنا كل الإجراءات ولم تظهر أية إصابات أو أعراض فى حينها، ولكن فى اليوم الـ14 أي منذ مغادرة آخر شخص للمركب، تم عمل تقصي وأخذ عينات، وتم الاعلان عن 12 حالة ايجابية أمس، لافتة إلى أنه تم تلقي ابلاغ أن كل الحالات التي تم تسجيلها ومصدرها المركب، كان سببها مواطنة أمريكية من أصل تايوانى هى سبب إصابة كل الموجودين فى المركب.





ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت الاجراءات، واجرت التحاليل، وتم اجراء التحاليل لعدد 171 من العاملين والأجانب على المركب، وكشفت عن أن الأرقام النهائية والتي تشير إلى أن الـ 12 حالة التي تم الاعلان عنها امس، اصبحت 11 حالة منهم سلبية، وظهرت 33 حالة ايجابية جميعها حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أية أعراض، وذلك من اجمالي 45 حالة اشتباه كان لها علاقة بالمركب، ونوهت إلى أن الـ 11 حالة سلبية من المركب سيتم عزلهم، لمتابعتهم لمدة 14 يوم، والبقية وعددهم 34 حالة سيتوجهون لمستشفى العزل لمتابعتهم حتى تثبت سلبيتهم.

وأبرزت الوزيرة الجهود التي تقوم بها الدولة للتقصى عن الحالات، حيث تم الاعلان عن الحالة الأولى يوم 13 فبراير 2020 وتم عزله فى مستشفى العزل وثبت سلبيته بعد 48 ساعة من عزله، وكانت عدد الحالات المخالطة له مباشرة 5 تم عمل التحاليل لهم، وعدد الحالات المخالطة غير المباشرة 308 حالات، وتم عمل عزل لهم لمدة 14 يوم وتم متابعتهم وجميعهم سلبيون ولا يوجد أى إشتباه.

وأوضحت أن الحالة الثانية لأجنبى كندى تم إكتشافه يوم 2 مارس يعمل بشركة بترول بالصحراء الغربية وطبيب الشركة حاول علاجه من أعراض أنفلونزا وعندما لم يحدث تحسن تم نقله مستشفى العزل وتم عمل التحاليل له وكانت إيجابية، ويخضع للعلاج وحالته مستقرة ويتماثل للشفاء، وتم أخذ عينات لجميع المخالطين بشكل مباشر وعددهم 3875 منهم 2555 بالشركة تم عمل عزل لهم من يوم 2 مارس ووفرنا 3 عيادات وأطباء لمتابعتهم. وحتى هذه اللحظة 890 من خارج الشركة تم عمل عزل ذاتى لهم فى منازلهم وبمتابعهم جميعهم لا يوجد لديهم أى أعرىض.





وكشفت أن حالة المواطن المصرى تم إكتشافه يوم 5 مارس 2020، عمره 44 سنة قادم من صربيا ترانزيت 12 ساعة بباريس، عانى من الأعراض وتوجه إلى مستشفى خاص يوم 5 مارس، وتم أخذ عينة له، ونتيجتها إيجابية وتم إرساله إلى مستشفى العزل، وتم عمل مسح لعينات 42 شخصا من المخالطين المباشرين وكلهم سلبى، وجار عمل تقصى أكثر للحالات المباشرة وجار سحب عينات لها ولا يوجد أى أعراض أو شكوى أو إبلاغ من شخص مباشر أو غير مباشر و 42حالة المخالطين له بالمنزل والمستشفى جميعهم سلبى.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة مؤخرًا، أهمها زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة حيث تم شراء 250 ألف كاشف، بدأ بالفعل توريدهم وتوزيعهم، وتم زيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، وأضافت أنه ابتداء من يوم الثلاثاء القادم سيبدأ شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات وكل الطائرات القادمة من الدول التى بها إصابات، سيتم فحصها، حيث تظهر النتيجة فى المطار خلال 30 دقيقة، والحالة التى سيثبت إيجابيتها من الخارج ستحال إلى معامل لسحب عينة ويحال للعزل، مؤكدة أن مصر من أسرع الدول التى حرصت على إستخدام تلك التكنولوجيا فى مطاراتها على مستوى العالم.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتوانى عن استقدام أية آلية أو تقنية، تساعد في الكشف عن هذا المرض، لافتًا إلى ما ذكرته وزيرة الصحة عن جلب جهاز جديد للكشف السريع، متقدم جدًا، بدأت الدول التعامل به منذ أيام قليلة، موضحًا أن الحكومة اتخذت إجراء باستقدام الجهاز للكشف عن كل القادمين على خطوط الطيران التي تأتي من بلدان بها إصابات، حيث يُظهر النتائج خلال 30 دقيقة، أي حتى ينتهي الوافد من إجراءات المطار.





وأكد مدبولي أن الجهاز الحديث يكشف عما إذا كانت الحالة سلبية أم ايجابية، وذلك بصورة مبدئية لا يتم تأكيدها إلا باجراء التحليل المتخصص، موضحًا أنه ليس هناك دولة بمقدورها إجراء التحليل المتخصص للجميع، وإنما فقط للحالات التي يُشتبه بها، والتي يكشف التحليل المبدئي كونها ايجابية، لافتًا إلى أن الدولة تأخذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الملف، على النحو الذي تثمنه وتقدره منظمة الصحة العالمية ذاتها من خلال بياناتها المتصلة.





واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا : لا يفوتني إلا ان أتوجه بالشكر بصورة شخصية ورسمية، لكل القائمين على ملف مواجهة فيروس الكورونا، من العاملين في الوزارات المختلفة، وبالأخص فرق الحجر الصحي، والأطقم الطبية المختلفة، الذين يبذلون جهدًا غير عادي، ويعملون طوال الـ 24 ساعة، لنوبات عمل كاملة.

وصرح مدبولي بأنه وجه الوزراء الثلاثة: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، بالسفر غدًا إلى مدينة الأقصر، للقيام بجولة للتأكد من حوكمة كافة الإجراءات المتبعة، ومقابلة المجموعات السياحية، ودعا كافة وسائل الاعلام إلى مرافقة الوزراء كي يلمس المواطن المصري كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف.