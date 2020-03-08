الاتحاد الأفريقي: تنظيم منتدى أفريقي تشاوري بنيويورك للمشاركة في تعديل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.. صور

شاركت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي المؤتمر الوطني الثاني للتحكيم الدولي والمؤتمر الوطني الأفريقي و المنعقد تحت عنوان "تتبع آليات التحكيم في أفريقيا وحل النزاعات البديلة (ADR) ،والذي نظمه مركز نيروبي للتحكيم الدولي في مومباسا بكينيا.





وفي بداية كلمتها، عرضت السفيرة نميرة نجم شرحا توضيحيا مفسرا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية ومراحلها وأقسامها وبنودها وأهدافها ، وأشارت إلى أن القمة الافريقية في نيامي النيجر، في دورتها العادية الثانية عشرة ، في 1 يوليو 2020 حددت موعد بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، و قامت مقررات القمة الافريقية التي انتهت لتوها في يناير 2020 بتعيين أمانة اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا ،وقامت مفوضية الاتحاد الأفريقي أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية البلد المضيف وتوقيعها مع حكومة غانا ، التي ستستضيف الأمانة.





وأضافت نجم أن :"الأهمية الكبرى لموضوع هذا المؤتمر هو التحكيم وقرارات النزاع البديلة، لذلك أود أن أبلغكم بالمبادرات التي اتخذها مكتب المستشار القانوني للاتحاد ومنها العمل علي تعديل اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "ICSID" التابع للبنك الدولي ، فقد أطلقت ICSID عملية التعديل الحالية في أكتوبر 2016 ودعت كل من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى مساهمتها ،وللأسف ، وعلى الرغم من تصديق 44 دولة أفريقية على الاتفاقية وعدد كبير من الدول الإفريقية أمام ICSID ، فإن مساهمة الدول الأفريقية في عملية التعديل كانت ضئيلة ، ومع ذلك ، فقد تابع الاتحاد الإفريقي هذه المسألة وأبدى ملاحظاته على ICSID ،وأثار الاتحاد الإفريقي في تقريره قضيتين رئيسيتين تثيران القلق هي عدم وجود تنوع فيICSID ،والحاجة إلى تنظيم وإنشاء نظام شفاف في تعيين المحكمين ، والمسألة الثانية ، وربما المشكلة التي لم تحظ كثيرًا من الاهتمام ، هي التعديل المقترح لقواعد ICSID لإضافة المنظمة الاقتصادية الدولية الإقليمية (REIO) ، مثل الجماعات الاقتصادية الإقليمية و AFCFTA".

و أوضحت السفيرة أن مكتب المستشار القانوني للإتحاد الافريقي سينظم المنتدى التشاوري الإستشاري الأول مع المجموعة الأفريقية في نيويورك يوم 27 مارس 2020 ، و الذي يهدف إلى معالجة إشراك أفريقيا في المفاوضات الجارية لإصلاح تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر

‏ISDS ، وكذلك لضمان أن أولويات القارة قد تم تحديدها وتأييدها من قبل أعلى جهاز لصنع القرار.





و أشارت نجم أنه علي صعيد مبادرات بناء القدرات ، تم تحديد بناء القدرات الفنية والعمل عن كثب مع المسؤولين الحكوميين ، والمحامين ، ومكاتب النائب العام كعنصر أساسي في تعزيز قدرة القارة .





وأفادت أن الاتحاد الإفريقي يعمل فيما يتعلق بالتحكيم من خلال مكتب المستشار القانوني الذي قام حتى الآن بتنظيم ثلاث دورات تدريبية في دكار في ديسمبر 2018 ، وفي القاهرة في مارس 2019 بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) ، وفي ديسمبر 2019 في دار السلام.





وأكدت السفيرة أن هذه التدريبات كانت شهادة على المستوى العالي من الخبراء الأفارقة داخل القارة الذين دربوا دولنا الأعضاء، حيث لا توجد حاجة إلى النظر خارج القارة عندما يكون لدينا الخبراء الضروريون ، والحاجة إلى استخدام مرافقنا الخاصة في تنظيم التدريبات .





ودعت السفيرة جميع مراكز التحكيم الإقليمية والخبراء إلى اللجوء أيضًا إلى منظماتهم الإقليمية ، مثل الاتحاد الإفريقي لمبادرات مماثلة.



