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اقتصاد

التخطيط: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدعوم من الحكومة

الأحد 08/مارس/2020 - 01:00 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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آية الجارحي

 

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، موضحة أنه يحظىة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.

أضافت في تصريحات لها، أنه يعد  أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسة التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.

وذكرت أن الوزارة أنشئت وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019، وتتولى الوحدة إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، وتقوم الوحدة بالترويج لهذه المشروعات المرشحة.

 وتعد مذكرات التفاهم اللازمة بشأن تنفيذها، لافتة إلى نجاح هذه الوحدة في الترويج لمشروعات للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

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