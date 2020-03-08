حادث أليم.. 8 أطفال ضحية حريق ضخم افتعله خدم منزل في الكويت

في حادثة مؤلمة هزت الشارع الكويتي اندلع حريق ضخم في أحد المنازل راح ضحيته ٨ أطفال صغار، وقد أثبتت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان مفتعلًا.

أسفر الحادث عن مقتل ٨ أطفال ونجاة ٥ آخرون في الحادث الأليم الذي وقع في منطقة صباح الأحمد السكنية بالكويت.

وقد اشتبهت قوات الأمن الكويتية في خادمتي المنزل بعد تبين افتعال الحريق خلال المعاينة الأولى، و اكتشاف هروب الخادمتين.

لكن استطاعت السلطات الإمساك بإحداهما والتي تبين أنها من جنسية أثيوبية، وبدأت الشرطة في التحقيق معها وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.

كانت الإدارة العامة للإطفاء في منطقة صباح الأحمد قد صرحت بوقوع ٨ أطفال ضحية نشوب حريق ضخم في أحد منازل المنطقة.

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