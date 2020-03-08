8 مارس ندوة لطلاب ألسن عين شمس بحضور خبراء شركة عالمية





وأوضحت أن أن الندوة تأتي في إطار فتح آفاق جديدة أمام أبناء الكلية مع الشركة، ومد جسور التعاون في تقديم خدمات الدعم و التدريب للطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل، على أن تحتسب الندوة ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلبة الكلية.

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شمس، بالتعاون مع شركة نستله، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، ندوة تعريفية بأنشطة الشركة في مجال الإعداد و التأهيل للعمل بسوق العمل، لطلاب وخريجي أقسام اللغة الفرنسية والألمانية والأسبانية والتركية والفارسية، في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٨ من مارس الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.