للسيطرة على كورونا.. إجراءات رقابية علي المنافذ و آليات لمنع تأثر التجارة الدولية بتعليمات من المالية

إجراءات وقائية بمنافذ الجمارك للسيطرة على كورونا .. ومطار الأقصر لم يسجل إصابة واحدة

المالية: الفاعل الاقتصادي المعتمد يخضع للتطوير المستمر لزيادة شركات القائمة البيضاء

قالت مصادر جمركية مطلعة، إن هناك تعليمات صادرة من مصلحة الجمارك المصرية بشأن إحكام السيطرة علي كافة البضائع والسلع الواردة من الخارج وخصوصا من البلدان التي ظهرت فيها فيروس كورونا، مع عدم تكدس الحاويات بالموانئ والمنافذ الجمركية.

ذكرت المصادر بـ4 منافذ وموانئ جمركية مختلفة؛ و طلبت عدم ذكر اسمها في اتصال هاتفي مع "صدي البلد"، أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والسكان للقيام بعمليات فحص للحاويات والرسائل الجمركية التي ترد من بلدان معينة وظهرت فيها الإصابات بفيروس كورونا بما في ذلك مناطق دول أوربا و جبل علي بدولة الإمارات بالإضافة للصين، موضحة أن إدارة الحجر الصحي بالمنافذ تتولي مهمة رش الحاويات والبضائع الواردة لمنافذ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط علي وجه الخصوص، بمواد معينة لمنع دخول الفيروس إلي البلاد.

أشارت المصادر إلي أن تلك الإجراءات تعد وقائية، إذ أنه حتي الآن لم يتم إعدام أو إعادة تصدير اي رسائل واردة من البلاد المصابة، موضحة أن تلك التعليمات تسري علي البضائع الواردة وليست الصادرة إلي خارج القطر المصري.

وذكرت المصادر أن عمليات ورود البضائع للمنافذ الجمركية تتم بشكل تدريجي وبكميات معينة حتى تتمكن الموانئ من عمليات فحصها في ظل الإجراءات المشددة لمنع انتشار وباء كورونا.

وعلى سياق متصل كشف مصدر جمركي بدرجة مدير عام بمطار الأقصر، عن رفع درجات الاستعدادات القصوي داخل المطار وبداخل الدوائر الجمركية لفحص المسافرين القادمين لمدينة الأقصر، بعد حادث الباخرة المصابة بفيروس كورونا؛ موضحا أنه تم بالفعل تجهيز مركزا للاسعاف خاصا ومستقلا داخل المطار، لاكتشاف أي حالة مصابة أو مشتبه بها.

قال المصدر إنه حتي الآن لم تسجل إدارة المطار حالة اصابة واحدة، موضحا أنه تم رفع حالات الاستعدادات القصوي بعد الجولة التفقدية التي قام بها الكابتن محمد منار وزير الطيران المدني أمس و مندوب من وزارة الصحة والسكان، موضحا أن كافة العاملين بالمطار بما في ذلك موظفو الجمارك تم توزيع الكمامات و أغطية اليد عليهم ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار او ظهور الفيروس المسبب للعدوي.

وعلي سياق متصل وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستمرار تحديث المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن برنامج «الفاعل الاقتصادى المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى «القائمة البيضاء»، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.

ومن جانبه، قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن برنامج «الفاعل الاقتصادي المعتمد» يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف أنه سيكون هناك أولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين والمساعدين للمسجلين بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي، حيث ستتم إتاحة استخدام شعار «مستخلص معتمد بمصلحة الجمارك» على مُكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريًا، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص مدير حساب للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد، أو التصدير، أو أعمال التخليص، كما يتم إمداد المستخلص المعتمد بالمنشورات الصادرة عن المصلحة فور إصدارها عبر البريد الإلكتروني.