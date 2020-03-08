قبل مشاركة الطلاب المصريين فيها .. 17 معلومة عن اختبارات PISA 2021

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة لتهيئة وإعداد الطلاب للمشاركة في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) لعام 2021.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 17 معلومة عن اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) لعام 2021 :





* بيزا" (Pisa) هي الأحرف الأولى للجملة الإنجليزية "Programme for International Student Assessment" أي برنامج التقييم الدولي للطلبة"





* هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كل ثلاثة أعوام بهدف قياس أداء الأنظمة التربوية في البلدان الأعضاء وفي بلدان شريكة.





* تعتمد Pisa على معايير موحدة مثل تساوي أعمار الطلاب ( 15عاما فقط) وتماثل الأسئلة التطبيقية، وتحييد عوامل التاريخ والثقافة المحلية (حيث لا يتم إجراء اختبارات في التاريخ أو اللغة أو الدين مثلا).

* الخلاصة أنه هو برنامج عالمي لتقييم وقياس المهارات المعرفية للطلاب من فئة 15 سنة.

* ويركز الاختبار الذي يجري كل ثلاثة سنوات على العلوم والرياضيات والقراءة مع التركيز في كل دورة على مادة معينة

* حيث تم التركيز في عام 2006م على مادة العلوم (حوالي 70% من الأسئلة)

* يستغرق الاختبار ساعتين ويكون باللغتين العربية .

* البرنامج الدّولي لتقييم الطلبة (PISA) هو جهد تعاوني للأعضاء المشاركين من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، إضافة إلى عدد آخر من الدول المشاركة





* يتم الاشراف على الدراسة في البرنامج من قبل إدارة التربية والتعليم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).





*تسعى الدراسة في البرنامج إلى فحص مدى جاهزية الطلاب المقبلين على إنهاء مرحلة التعليم الإلزامي، ومدى استعدادهم للإندماج والمساهمة في بناء المجتمع



