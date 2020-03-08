قبل مشاركة الطلاب المصريين فيها .. 17 معلومة عن اختبارات PISA 2021

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة لتهيئة وإعداد الطلاب للمشاركة في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) لعام 2021.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 17 معلومة عن اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) لعام 2021 :
* بيزا" (Pisa) هي الأحرف الأولى للجملة الإنجليزية "Programme for International Student Assessment" أي برنامج التقييم الدولي للطلبة"
* هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كل ثلاثة أعوام بهدف قياس أداء الأنظمة التربوية في البلدان الأعضاء وفي بلدان شريكة.
* تعتمد Pisa على معايير موحدة مثل تساوي أعمار الطلاب ( 15عاما فقط) وتماثل الأسئلة التطبيقية، وتحييد عوامل التاريخ والثقافة المحلية (حيث لا يتم إجراء اختبارات في التاريخ أو اللغة أو الدين مثلا).
* الخلاصة أنه هو برنامج عالمي لتقييم وقياس المهارات المعرفية للطلاب من فئة 15 سنة.
* ويركز الاختبار الذي يجري كل ثلاثة سنوات على العلوم والرياضيات والقراءة مع التركيز في كل دورة على مادة معينة
* حيث تم التركيز في عام 2006م على مادة العلوم (حوالي 70% من الأسئلة)
* يستغرق الاختبار ساعتين ويكون باللغتين العربية .
* البرنامج الدّولي لتقييم الطلبة (PISA) هو جهد تعاوني للأعضاء المشاركين من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، إضافة إلى عدد آخر من الدول المشاركة
* يتم الاشراف على الدراسة في البرنامج من قبل إدارة التربية والتعليم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
*تسعى الدراسة في البرنامج إلى فحص مدى جاهزية الطلاب المقبلين على إنهاء مرحلة التعليم الإلزامي، ومدى استعدادهم للإندماج والمساهمة في بناء المجتمع
* يطبق اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بصفة عامة كل ثلاث سنوات . ويتم التركيز بنسبة عالية في كل دورة على أحد الفروع الثلاثة ( القراءة – أو الرياضيات – أو العلوم ) .
* كان التركيز على القراءة سنة 2000 وعلى الرياضيات سنة 2003 وعلى العلوم سنة 2006 وتعلن النتائج في العام التالي .
* بدأت أول مسابقة 2000م بمشاركة 43 دولة والثانية عام 2003م بمشاركة 41 دولة والثالثة عام 2006م بمشاركة 57 دولة شاركت فيها فقط 3 من الدول العربية (الأردن – قطر – تونس ) التي جاءت جميعها ضمن الدول التي احتلت مؤخرة الترتيب في مواد الاختبار الثلاثة، لكن مع تميز بسيط للأردن.
* تقدمت للمشاركة عام 2009م 62 دولة .
* مدة الاختبار ساعتين والاختبار عبارة عن أسئلة .
* الاختبار عبارة عن أسئلة من نوع الاختيار من متعدد وأسئلة مقالية وزمن الاختبار بكل فروعه (7) ساعات .
* عدد الطلاب الذين يطبق عليهم الاختبار ما بين 4500 و 10000 طالب في كل بلد .