مدبولي: اهتموا بالنظافة.. ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المصريين من كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع الكشف الظاهري على جميع العاملين بالمركب السياحي فى الأقصر.





وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذى اذيع اليوم عبر قناة "إكسترا نيوز": "جميع الحالات الإيجابية على مركب الأقصر لم تظهر عليها أثار الفيروس، معقبا: "اهتموا بالنظافة ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المصريين من كورونا".





وأكمل: "الدولة تأخذ كل الإجراءات الممكنة للوقاية من فيروس كورونا، معقبا: "بحب اوجه الشكر لكل طاقم الحجر الصحي لقيامهم بدور كبير خلال الفترة الماضية".





واضاف رئيس الوزراء، أنه «وجه وزراء الصحة والسياحة والطيران بأن يقوموا بزيارة الاقصر لمتابعة الاجراءات التي يتم اتخاذها ليلمس المواطن المصري كافة الاجراءات».





ونوه إلى أن الكاشف السريع جهاز متقدم جدًا، ونحن من اوائل الدول المستخدمين لهذه الاجهزة»، مشيرا الى انه سيكون موجودا بالمطارات بداية من يوم الثلاثاء.