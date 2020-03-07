باحث في شئون الإسلام السياسي يكشف سرقة تركيا موارد جيرانها

قال طارق البشبيشى، الباحث في شئون الإسلام السياسي: أن جماعة الإخوان في خمسينات القرن الماضي وقعت صدام بينها وبين الدولة، مما جعلهم يهاجرون الى اوروبا وكونوا التنظيم الدولي للإخوان.





وأضاف خلال برنامج «الكبسولة»؛ المذاع على فضائية «أكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية «أماني الخياط»، ان الجماعة الارهابية تستغل الحساسية الشديدة للأوروبيين فيما يسمى بحقوق الإنسان، لافتا أنهم عملاء لأجهزة المخابرات في الدول التي يعيشون بها.









واشار البشبيشي، أن الجماعة الارهابية يقفون خلف الخليفة المزعوم أردوغان الذي يسعى إلى الزعامة الدينية، منوها ان تركيا تسعى أن تكون زعيمة للدول الإسلامية والعربية.







