جامعة حلوان اليوم.. تعلن عن حفل غنائي لأطفال the voice kids.. وتتابع حملات التوعية من فيروس كورونا.. وكلية الصيدلة تتصدر المجلات العلمية المصرية

وتضمنت الندوة التوعية بطرق انتقال العدوى عن طريق الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحه أو العطس، الانتقال غير المباشر (بلمس الأسطح والأدوات الملوثه ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين)، المخالطة المباشرة للمصابين،كما تضمنت أعراض الإصابة بالحمى والإرهاق، والسعال الجاف.