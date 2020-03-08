جامعة حلوان اليوم.. تعلن عن حفل غنائي لأطفال the voice kids.. وتتابع حملات التوعية من فيروس كورونا.. وكلية الصيدلة تتصدر المجلات العلمية المصرية

- جامعة حلوان تنظم حفلا غنائيا لأطفال the voice kids
- ندوة بجامعة حلوان حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
- صيدلة جامعة حلوان تتصدر المجلات العلمية المصرية
تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان حفلا غنائيا للأطفال معاذ ومازن نجوم the voice kids، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ويتضمن الحفل فقرات اكتشاف مواهب، وتنورة، وفرقة كلية التربية الموسيقية.
وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهي للترويح عن الطلاب.
وتقام فعاليات الحفل في تمام الساعة ١٠ صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠ أمام ساحة صيدلة بمقر الحرم الجامعي.
ونظمت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان، ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور عبد الله جلال غانم عميد الكلية.
حاضر في الندوة الدكتورة سوزان عبد العظيم الشربيني مدير إدارة الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة ياسمين عماد مدير الثقافة الصحية، الدكتورة حنان حسين مدير عام منطقة الأميرية الطبية، الدكتورة سوزان عبد العظيم مدير الرعاية الأساسية، دكتور احمد البربري بالوحدة العلاجية.
وتضمنت الندوة التوعية بطرق انتقال العدوى عن طريق الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحه أو العطس، الانتقال غير المباشر (بلمس الأسطح والأدوات الملوثه ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين)، المخالطة المباشرة للمصابين،كما تضمنت أعراض الإصابة بالحمى والإرهاق، والسعال الجاف.
بجانب التعريف بكيفية الوقاية من فيروس كورونا من خلال غسل اليدين وتغطية الفم والأنف، طهي اللحوم والبيض جيدًا، تجنب الاتصال المباشر مع شخص تظهر عليه أعراض المرض.
تصدرت المجلة العلمية لكلية الصيدلة جامعة حلوان المجلات العلمية المصرية في قطاع الدراسات الصيدلية على جميع كليات الصيدلة على مستوى جامعات مصر.
حصلت على ٦ درجات من ٧ درجات وفق تقييم المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة ورئيس تحرير المجلة.
المجله بعنوان Advanced Pharmacy Research
http://aprh.journals.ekb.eg
المجلة متخصصة فى العلوم الصيدلية والتى صدرت عام ٢٠١٧ ، بهيئة تحرير اجنبية من جميع أنحاء العالم، ويتم التحكيم من محكمين دوليين وإقليميين لهم معامل نشر عالي ، وتتسم المجلة بسرعة وانضباط التحكيم، التابعة لبنك المعرفة المصري الذي يتبع مبادرة رئيس الجمهورية لبناء ونشر المعرفة، وتمت مراجعتها من قبل المراجع الدولي للمجلات الدولية Jeffery Robens من SpringerNature، و من المنتظر ان يكون لها معامل تأثير قريبا .