مواد البناء تطالب الحكومة بالاستمرار في وضع إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

طالب الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، الحكومة بضرورة الاستمرار في وضع إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس كورونا للبلاد من خلال اتخاذ استراتيحيات بديلة لمكافحته، والتركيز على الإنتاج، نظرا لحالات الشلل في سلاسل القيمة والإمداد من الصين بعد تفشي الفيروس فيها.





قال " الدسوقي" في تصريحات له، إنه يمكن لمصر تحويل الأزمة لفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إذا اتخذت إجراءات حاسمة لمنع وصول وانتشار الفيروس.





أوضح " الدسوقي" أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو ممتازة خلال السنوات الماضية يجب الحفاظ عليها أو على الأقل الحفاظ على معدلاته السابقة من خلال رفع الأعباء عن الصناعات المصرية، والسير بسرعة فى تعميق المنتج المحلى وتحويل الأزمة إلى فرصة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن مخرج من الأزمة.





وذكر أن سلاسل الإمداد بالنسبة للسلع الوسيطة والخامات الصناعية لبعض السلع تعرضت بالفعل لضربة موجعة من جميع دول العالم، ما يتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي نتيجة تباطؤ في معدلات الإنتاج الصناعي.